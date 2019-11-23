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Фантастическое спасение дортмундской "Боруссии" в чемпионате Германии

Суперкамбэк в немецкой Бундеслиге. "Боруссия" после первого тайма домашнего поединка с "Падерборном" уступала 0:3, но в итоге спасла очко 3:3. Дортмундцы на пятом месте в таблице чемпионата Германии. Лидирует другая "Боруссия" - из Менхенгладбаха.

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