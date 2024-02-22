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Федерация фиджитал-спорта может появиться в Беларуси
В Беларуси прорабатывается создание федерации фиджитал-спорта. Об этом сообщил журналистам министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, пишетБЕЛТА.
"Вопрос уже давно обсуждается. Можно сказать, прорабатывается, - сказал Сергей Ковальчук. - Подобная федерация, например, недавно появилась в Узбекистане и год назад - в России".
В Казани с 21 февраля по 3 марта проходит международный мультиспортивный турнир "Игры Будущего". Это высокотехнологичное шоу, состоящее из состязаний в классических видах спорта и их цифровых аналогах. Всего в турнире примут участие свыше 270 команд и более 2 тыс. спортсменов из 107 стран. Белорусы выступят в нескольких дисциплинах -фиджитал-баскетболе, фиджитал-футболе и фиджитал-единоборствах, битве роботов, гонке дронов, виртуальной велогонке и "Мире танков". Всего на турнир приехали около 70 наших соотечественников (некоторые из них вошли в состав многонациональных команд).
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