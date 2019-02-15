В Риге федерации хоккея Беларуси и Латвии подписали договор о проведении совместного чемпионата мира в 2021 году. Документ предусматривает распределение обязанностей между двумя странами по подготовке турнира, также выбран вектор маркетинговой стратегии. Билетная программа чемпионата стартует примерно за полгода до начала мирового форума. Напомним, Беларусь и Латвия получили право на проведение чемпионата мира на конгрессе Международной федерации хоккея в Кельне в мае 2017 года. Финал и полуфинальные матчи пройдут в Минске.

И Беларусь, и Латвия уже проводили чемпионаты мира: в 2006 планетарный форум прошел в Риге, в 2014 - в Минске, и этот чемпионат в нашей столице стал одним из самых посещаемых в истории хоккея. Кстати, сегодня же ведущие клубы двух стран - рижские и минские динамовцы - сыграют в очередном матче выездной серии регулярного чемпионата КХЛ под открытым небом в столице Латвии. Начало прямой трансляции на "Беларусь 5" в 20:30.