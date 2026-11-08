Федерация хоккея Беларуси не исключила возможности обращения в CAS из-за отстранения сборных

Белорусская федерация хоккея не согласна с новым решением Совета ИИХФ. Накануне международная структура в очередной раз объявила, что национальная сборная, а также молодежная дружина Беларуси не выступят на чемпионатах мира в Германии и Канаде соответственно.

Примечательно, что данное решение было принято через несколько дней после того, как Дисциплинарная коллегия Международной федерации хоккея удовлетворила апелляцию белорусского профильного ведомства и признала, что ссылки на соображения безопасности не подкреплены достаточными доказательствами.

В эксклюзивном комментарии "Первому информационному" в ФХБ обозначили дальнейшие шаги по взаимодействию со швейцарским Цюрихом. В структуре не исключили возможности обращения в Спортивный арбитражный суд по решениям органов ИИХФ.

Андрей Башко, генеральный секретарь Федерации хоккея Беларуси:

"В настоящий момент мы изучаем доступные механизмы, которые позволят нам дальше защищать нашу сборную команду. Давайте не будем забывать тот факт, что между строк у ИИХФ звучит тот момент, что они постараются найти какую-то возможность, которая позволит им не допустить сборную России, что вызовет очень большие противоречия в мировом хоккее и, в принципе, неисполнение решения КАС - это огромная ответственность. Мы дальше будем бороться, несмотря на всю непоследовательность логических умозаключений со стороны Международной федерации, потому что там, надеюсь, изживает себя тот вектор поведения, который был при прежнем руководстве".

На минувшей неделе решением КАС на планетарные турниры были возвращены все сборные России по хоккею. Бойкот матчам против команд восточных соседей объявили профильные федерации нескольких европейских стран, а именно Финляндии, Швеции, Чехии, Латвии, Норвегии, Австрии и Дании.

Еще ряд крупных спонсоров пригрозили разорвать контракты или вовсе отказаться от рекламы на первенствах.

С нетерпением ожидаем, как МОК и ИИХФ будут "расхлебывать" эту кашу, которую когда-то сами заварили, смешав политику и спорт.

Молодежный чемпионат мира пройдет в Канаде с 26 декабря по 5 января. Национальные сборные выступят в Германии с 14 по 30 мая.