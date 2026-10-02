Федерация легкой атлетики Беларуси подала иск в CAS против World Athletics

Федерация легкой атлетики Беларуси подала иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне на решение World Athletics о недопуске спортсменов к соревнованиям. Разбирательство уже идет.

После новых рекомендаций МОК много планетарных организаций пересмотрели введенные ранее жесткие ограничения в отношении белорусов. Но только Всемирная легкоатлетическая ассоциация (как и Международный союз биатлонистов) не разрешают выступать парням и девушкам на турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе.

О своей мотивации приходить в зал для тяжелых тренировок, когда отсутствует допуск на мир, в эксклюзивном интервью "Первому информационному" рассказала барьеристка Эльвира Граборенко.

Эльвира Граборенко, чемпионка Европы по легкой атлетике в 2018 году:

"Мне вообще не верится, что нас смогут допустить даже в 2028 году. Но все же, все может перевернуться так, что в конечном итоге нас допустят. И такое тоже может быть, несмотря на то, что я там очень пессимистично мыслю. Мне просто хочется быть готовой. Но с другой стороны, почему я все это делаю? Все-таки столько времени и сил положено на спорт. Просто сказать себе: "Я, наверное, закончу", я не могу, потому что знаю, что у меня есть потенциал".

Эльвира Граборенко - самая молодая чемпионка Европы, взявшая в 21 год континентальное золото в 2018-м, а заодно ставшая лауреатом премии Golden Tracks.

Не так давно девушка родила сына Семена, сейчас возвращает былые кондиции. Но уже на июльском чемпионате Беларуси в составе команды Брестской области уроженка Пинска завоевала золотую медаль в эстафете 4х100.