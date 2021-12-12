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Ферстаппен - чемпион мира по автогонкам в классе "Формула-1"

Новый король автоспорта. Голландец Макс Ферстаппен - чемпион мира по автогонкам в классе "Формула-1". Он на протяжении сезона навязал конкуренцию Льюису Хэмилтону и добился победы в заключительном этапе в Абу-Даби и во всем сезоне. Гегемония британца на данный момент окончена - он семикратный победитель и четырехкратный кряду.

Эта гонка стала последней в карьере великого финна Кими Райконена, который выступление в "Формуле-1" завершает. На его счету абсолютный рекорд по количеству проведенных гран-при - 352.

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