Новый король автоспорта. Голландец Макс Ферстаппен - чемпион мира по автогонкам в классе "Формула-1". Он на протяжении сезона навязал конкуренцию Льюису Хэмилтону и добился победы в заключительном этапе в Абу-Даби и во всем сезоне. Гегемония британца на данный момент окончена - он семикратный победитель и четырехкратный кряду.