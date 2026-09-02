Исполнительный комитет Международной федерации баскетбола определил сроки возвращения белорусских спортсменов на все соревнования без каких-либо ограничений.

Ожидается, что в декабре на заседании Центрального совета будут полностью сняты ограничения с игроков, тренеров, судей, комиссаров и других официальных лиц в баскетболе и баскетболе 3х3.

Российские и белорусские игроки смогут участвовать во всех соревнованиях ФИБА, а официальные лица могут быть назначены на все должности с немедленным вступлением в силу.