FIDE сняла все ограничения с белорусских шахматистов

Все больше мировых структур понимают, что спорт должен оставаться местом вне политики.

Совет Международной федерации шахмат принял решение немедленно снять все ранее наложенные ограничения с белорусского ведомства. Это прямое следование новым рекомендациям МОК от 7 мая о полном допуске представителей Синеокой.

Белорусские игроки и команды смогут участвовать в соревнованиях FIDE под флагом и гимном.

Ожидаем, что уже в сентябре ребята и девчата поедут на Шахматную олимпиаду в Узбекистан с нацсимволикой.