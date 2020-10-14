FIFA дисквалифицировала Захара Волкова на 2 года

Захар Волков отстранен от футбола на два года. Еще в начале августа такое наказание защитнику БАТЭ и сборной Беларуси было озвучено на заседании Комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам Белорусской федерации за участие в договорном матче. Сейчас же аналогичное решение вынесла FIFA дисквалификация с 6 августа этого года до 5 августа 2022-го. Вердикт Международной федерации основан на данных, предоставленных белорусской стороной. Таким образом, Волков не имеет права участвовать ни в одном соревновании под эгидой FIFA или других ассоциаций - ни за клуб, на за национальную сборную.