ФИФА и УЕФА настаивают, чтобы в каждом клубе были отделения женского футбола. Мы узнали, как с этим дела в Беларуси

К женскому футболу можно по-разному относиться, но очевиден тренд от ФИФА и УЕФА. Эти влиятельные организации требуют, чтобы в каждом клубе были отделения женского футбола. Ничего не остается, как подчиняться, независимо от взглядов. А сколько в нашей стране стали набирать девочек в ДЮСШ!



Мы решили выяснить, что собой представляет женский футбол в Беларуси прямо сейчас. И, быть может, увиденное вас не впечатлит, но знайте: это направление точно будет развиваться.



