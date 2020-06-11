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ФИФА на официальном сайте обновила рейтинг национальных команд

Между Гаити и Замбией. ФИФА на официальном сайте обновила рейтинг национальных команд. Сборная Беларуси осталась на 87-й строчке. В активе 1283 балла. Первое место сохранила сборная Бельгии, вторую позицию занимает Франция, замыкает тройку Бразилия.

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