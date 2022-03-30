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FIFA представила официальный мяч ЧМ-2022 по футболу в Катаре
FIFA представила официальный мяч чемпионата мира в Катаре. Круглый получил название Al Rihla, что на арабском означает "путешествие". Художники при создании дизайна вдохновлялись уникальной архитектурой восточной страны и ее национальным флагом. Немецкая компания, которая сделала главный атрибут уже для 14-го мундиаля подряд отмечает, что Al Rihla в полете движется быстрее, чем любой другой мяч в истории турнира. Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря. На форум к этому моменту отобрались 27 команд из 32.
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