FIFA представила официальный мяч ЧМ-2022 по футболу в Катаре

FIFA представила официальный мяч чемпионата мира в Катаре. Круглый получил название Al Rihla, что на арабском означает "путешествие". Художники при создании дизайна вдохновлялись уникальной архитектурой восточной страны и ее национальным флагом. Немецкая компания, которая сделала главный атрибут уже для 14-го мундиаля подряд отмечает, что Al Rihla в полете движется быстрее, чем любой другой мяч в истории турнира. Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря. На форум к этому моменту отобрались 27 команд из 32.