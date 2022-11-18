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ФИФА ввела запрет на продажу популярного напитка на стадионах
После требования королевской семьи Катара у Международной федерации футбола запретить продажу алкоголя на стадионах мундаля 2022 - ФИФА объявила о полном запрете пива. Распитие спиртного в общественных местах в Катаре, где государственной религией является ислам, строго запрещено. Алкоголь обычно доступен только в некоторых отелях Дохи. В заявлении ФИФА также отмечено, что было принято решение сосредоточить продажу алкогольных напитков на территории фанатских зон, других местах скопления болельщиков, а также на лицензированных площадках. Напомним, старт чемпионата мира 20 ноября, в воскресенье.
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