ФИФА запретила Дании тренироваться в форме с подписью "Права человека для всех"

Международная федерация футболазапретила надпись "Права человека для всех" на тренировочных футболках сборной Дании на чемпионате мира 2022 года в Катаре, сообщает RT.

На тренировочных футболках должна была быть надпись Human Rights for All. ФИФА запретила использовать форму с этой подписью, ссылаясь на регламент соревнований в отношении формы. Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал -18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.