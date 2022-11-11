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ФИФА запретила Дании тренироваться в форме с подписью "Права человека для всех"
Международная федерация футболазапретила надпись "Права человека для всех" на тренировочных футболках сборной Дании на чемпионате мира 2022 года в Катаре, сообщаетRT.
На тренировочных футболках должна была быть надпись Human Rights for All. ФИФА запретила использовать форму с этой подписью, ссылаясь на регламент соревнований в отношении формы. Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал -18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.
Фото:Reuters
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