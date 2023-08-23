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Роман Костомаров в первый раз вышел на лед после ампутации ног

Роман Костомаров в первый раз вышел на лед после ампутации ног

Российский олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров в первый раз после перенесенной болезни и ампутации конечностей вышел на лед. В этом ему помогала его жена Оксана Домнина, пишет sb.by.

Костомаров вышел к зрителям во время номера, в котором участвовала его супруга, на шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи.

"Спасибо вам огромное за поддержку и пожелания. Я это чувствовал. Спасибо огромное от меня и всей нашей команды! Пусть все будут внимательны и здоровы, всех благ вам", - обратился фигурист к зрителям.

Фото:РИА Новости

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