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Фигуристу Костомарову могут ампутировать ногу
Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова ухудшается, в настоящее время идет речь об ампутации ноги, пишет Sputnik со ссылкой на российские СМИ.
45-летний спортсмен попал в больницу с пневмонией 10 января. Позже в тяжелом состоянии он был переведен в "Коммунарку", где его подключили к аппарату ЭКМО и ввели в медикаментозную кому.
Ранее СМИ писали, что Костомаров пришел в себя, но у него наблюдаются серьезные проблемы с кровообращением. Сообщалось, чтофигуристу могут ампутировать пальцы рук.
Позже стало известно, что ему решеноампутировать пальцы ног.
Врачи пытаются спасти конечность фигуриста и выяснить, почему происходит омертвение тканей. Фигурист все еще находится на аппарате ИВЛ, и отключать его в ближайшее время медики не планируют.
Фото:РИА Новости
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