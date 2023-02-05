Фигуристу Костомарову могут ампутировать ногу

Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова ухудшается, в настоящее время идет речь об ампутации ноги, пишет Sputnik со ссылкой на российские СМИ.



45-летний спортсмен попал в больницу с пневмонией 10 января. Позже в тяжелом состоянии он был переведен в "Коммунарку", где его подключили к аппарату ЭКМО и ввели в медикаментозную кому.



Ранее СМИ писали, что Костомаров пришел в себя, но у него наблюдаются серьезные проблемы с кровообращением. Сообщалось, чтофигуристу могут ампутировать пальцы рук.



Позже стало известно, что ему решеноампутировать пальцы ног.



Врачи пытаются спасти конечность фигуриста и выяснить, почему происходит омертвение тканей. Фигурист все еще находится на аппарате ИВЛ, и отключать его в ближайшее время медики не планируют.



Фото:РИА Новости