Фигурное катание: В. Сафонова завоевала олимпийскую лицензию на Игры в Пекин

Виктория Сафонова завоевала олимпийскую лицензию на Игры в Пекин. Белорусская спортсменка накануне взяла бронзовую медаль на международном турнире по фигурному катанию в немецком Оберстдорфе, где в эти дни завершается отбор на главный старт четырехлетия. Напомним, зимняя Олимпиада в столице Китая пройдет с 4по 20февраля.