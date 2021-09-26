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Фигурное катание: В. Сафонова завоевала олимпийскую лицензию на Игры в Пекин

Виктория Сафонова завоевала олимпийскую лицензию на Игры в Пекин. Белорусская спортсменка накануне взяла бронзовую медаль на международном турнире по фигурному катанию в немецком Оберстдорфе, где в эти дни завершается отбор на главный старт четырехлетия. Напомним, зимняя Олимпиада в столице Китая пройдет с 4по 20февраля.

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