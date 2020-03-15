Фильм Анны Эйсмонт "Наш HLEB" смотрите 17 марта в 21:50

, что сразу же заставило поклонников игры номер один взглянуть на его персону совершенно по-иному. Ведь Глеб не только классно играл в футбол, но и представлял нашу страну на международной арене. А спорт, как известно, - это своего рода дипломатия. Алекс, именно так его называли в Европе, защищал цвета топовых команд: "Штутгарта", лондонского "Арсенала", "Барселоны" и других. Карьеру же начинал в борисовском БАТЭ, в который потом не раз возвращался. И это именно с ним на футбольном поле наш белорусский клуб побеждал "Баварию" в 2012 и в прошлом году - лондонский "Арсенал".