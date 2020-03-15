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Фильм Анны Эйсмонт "Наш HLEB" смотрите 17 марта в 21:50

Александр Глеб объявил о завершении профессиональной карьеры

, что сразу же заставило поклонников игры номер один взглянуть на его персону совершенно по-иному. Ведь Глеб не только классно играл в футбол, но и представлял нашу страну на международной арене. А спорт, как известно, - это своего рода дипломатия. Алекс, именно так его называли в Европе, защищал цвета топовых команд: "Штутгарта", лондонского "Арсенала", "Барселоны" и других. Карьеру же начинал в борисовском БАТЭ, в который потом не раз возвращался. И это именно с ним на футбольном поле наш белорусский клуб побеждал "Баварию" в 2012 и в прошлом году - лондонский "Арсенал".

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Количество матчей в сборной Беларуси также вызывает уважение - 80 раз Глеб надевал футболку национальной команды. Однако пришло время попрощаться с профессиональным футболом, ведь в мае Александру Глебу исполнится 39. Символично, что слова о том, что он завершает профессиональную карьеру, Глеб произнес

после закрытой премьеры фильма Анны Эйсмонт "Наш HLEB".

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В нем наша коллега рассказала про удивительный путь футбольной легенды Беларуси и пообщалась с титулованными тренерами современности, которые работали с Александром:это Арсен Венгер и Пеп Гвардиола. Телеканал "Беларусь 1" покажет

фильм "Наш HLEB"

17 марта сразу после "Панорамы". Пока же - небольшой анонс от Анны Эйсмонт

(видео).

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