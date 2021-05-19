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Фильм АТН "Молодость "Динамо"

Фильм АТН "Молодость "Динамо"

Из аутсайдеров - в самую яркую команду чемпионата СССР по футболу!

Фильм АТН "Молодость "Динамо" посвящен бронзовой медали нашего клуба в чемпионате СССР в 1963 году.

Сегодня из того великолепного состава в живых только трое: Эдуард Малофеев, Вениамин Арзамасцев и Михаил Мустыгин. В фильме - хронология успеха и дух футбола того времени, который так тянул болельщиков на трибуны.

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