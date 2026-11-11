Финал республиканского проекта "Дай пять" по современному пятиборью стартовал в Минске

Юные таланты современного пятиборья: в Минске стартовал финальный этап республиканского проекта Президентского спортивного клуба "Дай пять".

До решающей стадии добрались 168 сильнейших. Атлеты состязались по программе лазер-рана - комбинации бега и стрельбы.

Лучших определяли в двух возрастных категориях - до 11 и 13 лет.

Юрий Пушин, главный специалист Президентского спортивного клуба:

"Мы хотели сделать проект максимально простым и доступным для всех желающих, чтобы любой ребенок, у которого есть желание заниматься пятиборьем, спортом, мог принять участие, чтобы не было никаких преград. Проект будет являться тем же триггером и уровнем развития как и любительского пятиборья, так и подготовки резерва к национальной команде".

Михаил Прокопенко, председатель Белорусской федерации современного пятиборья:

"На этапе регионального проекта мы уже увидели обратную связь и большую заинтересованность как среди детей, так и среди учителей физкультуры. И у нас сейчас очень активная фаза по открытию определенных групп, в которых будет развиваться современное пятиборье при федерации в регионах".

"Эмоции положительные, ощущения вообще прекрасные. Очень сильный был мандраж, потому что новый опыт, новый старт со стрельбой, тем более республиканский этап. Бежалось довольно хорошо, но последние 600 м были адом", - рассказал участник проекта "Дай пять".

"Я очень доволен своим результатом, однако во время стрельбы я очень сильно переживал, у меня тряслись руки, поэтому много промахивался, однако с помощью бега я смог выйти из этой ситуации и завоевать призовое место", - поделился участник проекта "Дай пять".

Проект Президентского спортивного клуба по современному пятиборью в Беларуси проходит впервые. Соревнования продолжатся 12 ноября, где определятся призеры в масс-стартах и эстафетах.