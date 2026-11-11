Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ХоккейФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеАвтоспортТеннис

Финал республиканского проекта "Дай пять" по современному пятиборью стартовал в Минске

Автор:

Юные таланты современного пятиборья: в Минске стартовал финальный этап республиканского проекта Президентского спортивного клуба "Дай пять".

До решающей стадии добрались 168 сильнейших. Атлеты состязались по программе лазер-рана - комбинации бега и стрельбы.

Лучших определяли в двух возрастных категориях - до 11 и 13 лет.

Юрий Пушин, главный специалист Президентского спортивного клуба:

"Мы хотели сделать проект максимально простым и доступным для всех желающих, чтобы любой ребенок, у которого есть желание заниматься пятиборьем, спортом, мог принять участие, чтобы не было никаких преград. Проект будет являться тем же триггером и уровнем развития как и любительского пятиборья, так и подготовки резерва к национальной команде".

Юрий Пушин, главный специалист Президентского спортивного клуба

Михаил Прокопенко, председатель Белорусской федерации современного пятиборья:

"На этапе регионального проекта мы уже увидели обратную связь и большую заинтересованность как среди детей, так и среди учителей физкультуры. И у нас сейчас очень активная фаза по открытию определенных групп, в которых будет развиваться современное пятиборье при федерации в регионах".

Михаил Прокопенко, председатель Белорусской федерации современного пятиборья

"Эмоции положительные, ощущения вообще прекрасные. Очень сильный был мандраж, потому что новый опыт, новый старт со стрельбой, тем более республиканский этап. Бежалось довольно хорошо, но последние 600 м были адом", - рассказал участник проекта "Дай пять".

участник проекта "Дай пять"

"Я очень доволен своим результатом, однако во время стрельбы я очень сильно переживал, у меня тряслись руки, поэтому много промахивался, однако с помощью бега я смог выйти из этой ситуации и завоевать призовое место", - поделился участник проекта "Дай пять".

участник проекта "Дай пять"

Проект Президентского спортивного клуба по современному пятиборью в Беларуси проходит впервые. Соревнования продолжатся 12 ноября, где определятся призеры в масс-стартах и эстафетах.

Разделы:

Спорт

Теги:

Дай пятьсовременное пятиборье

Читайте также