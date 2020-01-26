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Финал чемпионата Европы по гандболу

Новый чемпион Европы по гандболу определится сегодня. Финальный матч мужского континентального форума состоится в Стокгольме и стартует в 18:30. Прямая трансляция - на телеканале "Беларусь 5". Титул разыграют сборные Испании и Хорватии.

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