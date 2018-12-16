Финал ЧМ по плаванию на короткой воде в китайском Ханчжоу в 14:25 на "Беларусь 5"

Заключительный день сегодня и на чемпионате мира по плаванию на короткой воде. В китайском Ханчжоу борьбу за медали на дистанции 50 метров брассом поведет наш Илья Шиманович. В финал белорус отобрался с четвертым результатом, обновив и рекорд страны. Итак, прямая трансляция вечерней сессии начнется на "Беларусь 5" в 14:25. Сейчас в копилке нашей сборной всего одна награда - серебро Шимановича на стометровке брассом.