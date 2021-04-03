Финал хоккейного турнира среди любителей на призы Президентского спортивного клуба

Почти полгода регулярного чемпионата, плей-офф и вот решающая серия до двух побед. Хоккейная дружина Главы государства и сборная Брестской области сошлись в борьбе за главный трофей Республиканских соревнований среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба. Турнир традиционно вызывает неподдельный интерес у зрителей, но финал - это совершенно другие эмоции.

Соревнования проходят уже в 14-й раз. И тот, кто был у истоков, может судить о развитии первенства.

Турнир это, во-первых, отличная возможность увидеть наших заслуженных звезд хоккея в действии. Например, бывших энхаэловцев Михаила Грабовского или Константина Кольцова.

Во-вторых, соревнования привлекают все больше болельщиков не только в Минске, но и в регионах. Соответственно армия поклонников вида спорта растет.

Однако есть главнейшая цель любительского чемпионата. Президент на своем личном примере показывает, насколько важно быть активным, оставаться в хорошей физической форме и в принципе заниматься спортом. Оттого поклонников ЗОЖа в стране все больше.

Финал хоккейного турнира среди любителей на призы Президентского спортивного клуба

Отличная шумовая поддержка трибун заставила соперников сразу же после стартовой сирены агрессивно действовать в атаке. Хозяева вышли вперед после точного броска Олега Антоненко. А затем численное преимущество реализовал Александр Лукашенко.

Во втором периоде Антоненко оформил дубль. Также взятием ворот отличились Николай Лукашенко, Артем Антоненко и Андрей Башко. Брест на это ответил двумя голами. В заключительной трети матча у команды Главы государства шайбами отметились Константин Кольцов и Алексей Баранов. Николай Лукашенко сделал дубль. Напор хозяев раззадорил южан, за период брестчане показали, что легкой победа в финальном противостоянии точно не будет, забросив четырежды. Итог поединка - 9:6 в пользу дружины Президента.

Лучшими игроками сегодняшней встречи были признаны Виктор Гоман и Дмитрий Филиппович. А затем по доброй традиции за горячую поддержку и искренние эмоции некоторым фанатам посчастливилось получить плюшевые подарки от команды Президента и главы государства лично.

Сразу после окончания матча на лед к Александру Лукашенко вышли самые активные болельщики. Не обошлось без селфи на память и искренних признаний.

Интересно, что победители успех отпраздновали сдержанно. Ведь в этом двухматчевом противостоянии еще ничего не решено.