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Финал Кубка Беларуси по футболу состоится 25 мая

Кто станет победителем - "Неман" или "Ислочь"? Сегодня пройдет финал Кубка Беларуси по футболу. Один из главных матчей в сезоне примет стадион "Торпедо" в Жодино. Битву за трофей в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5". Начало в 18:55.

Для "Немана" этот кубок может стать вторым в истории после успеха 1993 года. "Ислочь" же еще ни разу не выигрывала столь серьезных трофеев.

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