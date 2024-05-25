Финал Кубка Беларуси по футболу состоится 25 мая

Кто станет победителем - "Неман" или "Ислочь"? Сегодня пройдет финал Кубка Беларуси по футболу. Один из главных матчей в сезоне примет стадион "Торпедо" в Жодино. Битву за трофей в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5". Начало в 18:55.

