Финал Кубка Белорусской федерации биатлона в Городке

На лыжероллерной трассе в Городке Витебской области с самого утра не падает уровень соревновательной борьбы и эмоций болельщиков. Ведь именно в эти выходные и именно здесь завершается сезон в Кубке Белорусской федерации биатлона, а ребята разыгрывают не только места на пьедестале, но стараются сохранить позиции в общих зачетах.

Наша юношеская сборная после чемпионата мира не почувствовала соревновательной разницы. Ведь именно на приближенности к уровню организации этапов Кубка мира делается акцент в Белорусской федерации биатлона. Сегодня день масс-стартов.



У нашей съемочной группы, как только мы попали на соревнования в Городок, сложилось стойкое ощущение, что вот ради этих слов все это и затевалось. Кубок Белорусской федерации биатлона все абсолютно искренне сравнивают по организации с соревнованиями любого уровня. И этот фактор стимулирует ребят заниматься любимым видом спорта и прогрессировать, хотя у каждого желания хоть отбавляй.



Пока капитан национальной сборной Антон Смольский защищает честь страны на этапах Кубка мира, его первый тренер продолжает растить чемпионов в составе команды Минской области.



По талантам ребята, признается тренер, Антону не уступают.



И если Смольский - это воспитанник Копыльской школы, то Сенно в Витебской области - это просто сокровищница талантов в биатлоне. Алина Зайцева, Юлия Ковалевская - уроженки именно этих мест, заняли заслуженно места на пьедестале.



