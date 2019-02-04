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Финал Кубка Европы по настольному теннису завершился в швейцарском городе Монтре

Белорус Владимир Самсонов добрался до главного матча, где был близок к победе над немцем Дмитрием Овчаровым. В решающей седьмой партии Самсонов имел два матч-поинта, ведя 10:8. Но по итогу сет остался за соперником - 12:10.

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