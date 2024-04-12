Финал Кубка Президента - "Металлург" и "Брест" готовятся ко второму матчу серии до четырех побед

"Волки" против "зубров" - битва номер два. Финальная серия за Кубок Президента по хоккею накаляется. "Металлург" при поддержке родных трибун снова сыграет с "Брестом". Во вторник, 9 апреля, действующий чемпион дал южанам понять, что намерен в третий раз забрать главный трофей. Но гости полны решимости восстановить равенство.

Подробности в сюжете Кристины Камыш.

Люди спешат на арену. До стартового вбрасывания остается меньше часа. Хоккеисты уже закончили свою "сухую" разминку и готовятся к раскатке. А болельщики пока могут найти себе развлечение по душе в холле стадиона. По традиции для зрителей выставлен Кубок Президента.

Любой желающий может сфотографироваться с заветным трофеем. Есть и другие зоны активностей. Ожидается аншлаг, 29-й по счету. К слову, по этому показателю побит рекорд. В прошлом сезоне в нокаут-раунде полные трибуны были в 27 играх, а в этом году уже в 28 поединках.

К сожалению, всех желающих Ледовый дворец в Жлобине принять не может, поэтому клуб "Металлург" организовал массовый просмотр матча в местном кинотеатре. Аналогично поступила и команда "Брест". В городе над Бугом подготовлены две точки для поклонников хоккея: в кинотеатре и на специальной фан-зоне, которая разместилась на самой популярной пешеходной улице - Советской.

Напомним, как развивались события в первой игре, которая прошла здесь же во вторник. "Волки" победили "зубров" со счетом 6:1. Половину результата "Металлурга" сделали именно те парни, которые выходили на реализацию лишнего. Три шайбы "сталеварами" были заброшены в большинстве. У жлобинчан все хорошо с ростером. А вот южане потеряли нападающего Артура Гавруса из-за травмы верхней части тела. Такое же повреждение, к слову, получил и Александр Малявко, но в полуфинальной серии с солигорским "Шахтером". Безусловно, это ни о чем не говорит. В стане "Бреста" ту игру уже забыли. Команда двигается дальше. Никто сдаваться не собирается. А супертренер Сергей Пушков еще найдет победный рецепт.

"Шикарная атмосфера. Я пару дней назад шел в Ледовый и увидел очередь за билетами, там было огромное количество людей. Как только кассы открылись, билеты начали раскупать. Я думаю, лиге это только в плюс и надо развиваться дальше", - сказал защитник ХК "Металлург" Роман Достанко.