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Финал Кубка Президента - "Металлург" и "Брест" готовятся ко второму матчу серии до четырех побед
"Волки" против "зубров" - битва номер два. Финальная серия за Кубок Президента по хоккею накаляется. "Металлург" при поддержке родных трибун снова сыграет с "Брестом". Во вторник, 9 апреля, действующий чемпион дал южанам понять, что намерен в третий раз забрать главный трофей. Но гости полны решимости восстановить равенство.
Подробности в сюжете Кристины Камыш.
Люди спешат на арену. До стартового вбрасывания остается меньше часа. Хоккеисты уже закончили свою "сухую" разминку и готовятся к раскатке. А болельщики пока могут найти себе развлечение по душе в холле стадиона. По традиции для зрителей выставлен Кубок Президента.
Любой желающий может сфотографироваться с заветным трофеем. Есть и другие зоны активностей. Ожидается аншлаг, 29-й по счету. К слову, по этому показателю побит рекорд. В прошлом сезоне в нокаут-раунде полные трибуны были в 27 играх, а в этом году уже в 28 поединках.
К сожалению, всех желающих Ледовый дворец в Жлобине принять не может, поэтому клуб "Металлург" организовал массовый просмотр матча в местном кинотеатре. Аналогично поступила и команда "Брест". В городе над Бугом подготовлены две точки для поклонников хоккея: в кинотеатре и на специальной фан-зоне, которая разместилась на самой популярной пешеходной улице - Советской.
Напомним, как развивались события в первой игре, которая прошла здесь же во вторник. "Волки" победили "зубров" со счетом 6:1. Половину результата "Металлурга" сделали именно те парни, которые выходили на реализацию лишнего. Три шайбы "сталеварами" были заброшены в большинстве. У жлобинчан все хорошо с ростером. А вот южане потеряли нападающего Артура Гавруса из-за травмы верхней части тела. Такое же повреждение, к слову, получил и Александр Малявко, но в полуфинальной серии с солигорским "Шахтером". Безусловно, это ни о чем не говорит. В стане "Бреста" ту игру уже забыли. Команда двигается дальше. Никто сдаваться не собирается. А супертренер Сергей Пушков еще найдет победный рецепт.
"Шикарная атмосфера. Я пару дней назад шел в Ледовый и увидел очередь за билетами, там было огромное количество людей. Как только кассы открылись, билеты начали раскупать. Я думаю, лиге это только в плюс и надо развиваться дальше", - сказал защитник ХК "Металлург" Роман Достанко.
Прямая трансляция встречи на телеканале "Беларусь 5". Начало матча в 20:00.
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