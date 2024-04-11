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Финал Кубка Президента по хоккею. Каким получился первый матч и кто вышел вперед в серии
При аншлаге в Жлобине стартовала финальная серия за Кубок Президента. Соперников по решающей стадии вряд ли кто мог предсказать. Шестая и седьмая команды гладкого сезона - "Металлург" и "Брест" - показывают болельщикам на самом деле горячий хоккей. Каким получился первый матч и кто же вышел вперед в серии? Подробности у Алеси Чечуры.
Эмоционально, громко и голевой феерией в Жлобине стартовала финальная серия за Кубок Президента. И не секрет, действующий чемпион "Металлург" настроен оформить золотой хет-трик, тем более у команды "все карты на руках". Начиная решающую стадию при родных трибунах, у дружины просто нет пути назад. Уже давно понятно, у "волков" поддержка такая, что победить в Жлобине кому-то другому, а не хозяевам, практически невозможно.
Однако сенсация нынешнего сезона - хоккеисты "Бреста" - с этим не согласны и готовы побеждать в любом случае. В первом матче финальной серии ни одна из команд не собиралась играть от обороны. Уже со старта дружины по максимуму нагружали голкиперов соперника. А спустя шесть минут после стартового вбрасывания открывают счет. Стараниями Александра Подкорытова "Металлург" вышел вперед.
Не проходит и 50 секунд, как Константин Татаренко сравнивает цифры на табло. Но это взятие ворот стало единственным для "Бреста". Во втором периоде хозяева льда уверенно уходят в отрыв - 4:1. Отметились Константин Лукин, Михаил Стефанович и Егор Стартов.
А в заключительной 20-минутке Сергей Кузнецов и Виталий Пинчук доводят счет до разгромного - 6:1 в пользу "Металлурга".
Таким образом, парни Дмитрия Кравченко повели в серии 1:0. Следующий матч состоится также в Жлобине в пятницу. Стартовое вбрасывание в 20:00.
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