Финал Кубка Президента по хоккею: "Металлург" дважды обыграл "Брест"

В Беларуси продолжается финальная серия Кубка Президента по хоккею. "Металлург" уже оформил две победы над "Брестом" и сделал весомую заявку на чемпионский хек-трик. Обо всем самом интересном рассказал корреспондент АТН Максим Кембель.

Вечером 12 апреля ледовая арена в Жлобине была переполнена хоккейными болельщиками. Уже в который раз матчи Кубка Президента собирают аншлаги. Для некоторых даже служба в армии не преграда, чтобы воочию увидеть любимую команду на льду. Служишь хорошо, зарабатываешь увольнение - и сразу на арену. Вот это любовь к игре!





Еще до начала финальной серии посещаемость игр била все мыслимые и немыслимые рекорды. Матчи нынешнего розыгрыша Кубка Президента уже посетили свыше 72 тысяч зрителей. Билеты разлетаются как горячие пирожки.

Виталий Пинчук положил начало забитым шайбам "Металлурга". Всего же "сталевары" три раза поразили ворота "Бреста". "Зубры" смогли ответить лишь раз. Как итог - 3:1 в пользу дружины из Жлобина, которая уже ведет в финальной серии 2:0. Осталось всего лишь два шага до третьего Кубка Президента кряду.

Несмотря на печальный результат для "Бреста", Сергей Пушков, похоже, знает, где нужно добавить, чтобы вернуться в игру.





Теперь финальная серия переезжает в Брест. Вобластном центре так ждут решающие поединки, что квитки на них раскупили за пару часов.