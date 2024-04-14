Финал Кубка Президента - третий матч серии закончился победой "Металлурга"

Финальная серия Кубка Президента переехала в Брест, где местная сенсация сезона в третьем матче приняла двукратного обладателя трофея "Металлург". К поединку дружины подошли со счетом 2:0 в серии в пользу "волков". И при родных трибунах "зубры" были нацелены порадовать болельщиков первой победой.

В стартовом периоде команды не отметились заброшенными шайбами. Но уже во второй 20-минутке зрители увидели сразу три взятия ворот. Счет встречи открыли жлобинчане - Александр Подкорытов реализовал большинство. А затем Сергей Кузнецов увеличил преимущество гостей. Парни Сергея Пушкова нашлись с ответом лишь под занавес второго периода. Федор Качан сократил отставание до одной шайбы. В третьем отрезке матча Сергей Шелег перевел игру в овертайм, где бросок Романа Достанко помог "Металлургу" уйти с победой - 3:2.