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Финал Кубка Стэнли должен стартовать 20 сентября, новый сезон НХЛ - 1 декабря

По сообщениям российской прессы, первый раунд плей-офф сильнейшей лиги планеты начнется 9 августа и продлится 14 дней. Второй круг стартует 23 августа, третий - 6 сентября. Напомним, регулярка НХЛ досрочно завершена. В нокаут-раунде сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш трофея не попали "Оттава", "Детройт", "Баффало", "Нью-Джерси", "Лос-Анджелес", "Сан-Хосе" и "Анахайм". Потенциальный седьмой матч финала Кубка Стэнли пройдет 2 октября.

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