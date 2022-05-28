Финал Лиги чемпионов 28 мая на "Беларусь 5" в 22:00

28 мая в 22:00 на "Беларусь 5" главный футбольный матч года в Европе. Париж принимает финал Лиги чемпионов. "Реал" вышел в финал в 17-й раз в истории. Это рекорд. Причем "сливочные" уступали в матчах за трофей лишь три раза, 13 раз они выигрывали. Для "Ливерпуля" финал самого престижного трофея станет десятым в истории. У "красных" шесть побед. Главный тренер мадридцев Анчелотти может стать единственным тренером в мире, которому удалось выиграть главный еврокубок четыре раза.