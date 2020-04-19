Финал Лиги чемпионов планируют провести 29 августа

Возобновление турнира 7 августа, финал - 29 августа. УЕФА на следующей неделе обсудит именно такой календарь Лиги чемпионов после возобновления турнира. Планируется, что перенесенные ответные поединки пройдут 7-8 августа, а дальнейшие игры каждые три дня. Главный матч клубного турнира планируют провести 29 числа.