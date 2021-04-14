Финал Лиги чемпионов пройдет в Стамбуле несмотря на зафиксированный рекордный прирост случаев заражения коронавирусом в Турции, сообщает пресс-служба УЕФА. Игра запланирована на 29 мая. А вот кто там сыграет - вопрос открытый. Сегодня узнаем имена еще двух полуфиналистов. "Ливерпуль" после проигрыша 1:3 сразится с "Реалом" дома. Прямая трансляция встречи на "Беларусь 5", а "Боруссия" примет "Манчестер Сити", желто-черные в первой игре уступили 1:2.



