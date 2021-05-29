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Финал Лиги чемпионов сегодня в прямом эфире на телеканале "Беларусь 1"
И напоследок футбольная суббота вместе с Белтелерадиокомпанией. Финал Лиги чемпионов пройдет сегодня на арене в Порту - на стадионе "Дракона". За звание чемпиона сыграют два британских клуба: "Манчестер Сити" (действующий победитель Премьер-лиги) и "Челси". Матч в прямом эфире покажет "Беларусь 1". Андрей Козлов продолжит.
Встреча между "Челси" и "Манчестер Сити" - кульминация сезона и прекрасная разминка перед долгожданным чемпионатом Европы. Напомню, ранее УЕФА перенес финальный матч из Стамбула, где есть проблемы с коронавирусом, в Порту. Власти Португалии подтвердили, что вместимость арены "Драгау" на финале Лиги чемпионов составит 33 % или 16 500 зрителей
Серхио Агуэро проведет последний матч в карьере за "Манчестер Сити"
Если говорить аллегориями, то “Манчестер Сити” в нынешней системе футбольных координат воспринимаюткак такого толстосума. Но на самом деле состав у “горожан” довольно сбалансированный, и многие игроки уже несколько лет проводят в системе клуба. Отдельно здесь стоит персона Агуэро, для которого финальный матч станет последним в карьере за "Ман Сити". А вот "Челси" в данном контексте - команда молодых бойцов и проверенных ветеранов. Сначала Лэмпард, а затем Тухель видоизменили команду, наблюдать очень интересно, Маунт, Вернер, Хаверц и другие.
В "Манчестер Сити", это для поклонников футбола постсоветского пространства, играет занятный персонаж - Александр Зинченко.
Рэп от Зинченко
На заре карьеры, выступая в "Уфе" на тот момент Виктора Гончаренко, он мог запросто зачитать рэп на телевидении.
На Российской премьер-лиге воспитанник донецкого "Шахтера" не остановился и, показав свой характер в ПСВ (это Нидерланды), получил шанс в "Манчестер Сити", где что ни позиция на поле, то звезда. А как вам история Пепа Гвардиолы, который выиграл с "Сити" все, что можно, и по несколько раз. А вот Лигу чемпионов пока никак.
Однажды мы снимали большой сюжет о том, как лондонский "Челси" играл в группе Лиги Европы на поле "Борисов-Арены" против БАТЭ. Тогда армия болельщиков "Челси" впечатлила: именно фанаты "синих" - одни из многочисленных в рамках официального фан-клуба в Беларуси. Наверняка, в нашей стране в этот вечер поддержка будет у лондонцев особенной.
Финал Лиги чемпионов по футболу покажет телеканал "Беларусь 1"
Конечно же, финальный матч за титул лучшего клуба Старого Света покажет Белтелерадиокомпания. А именно - "Беларусь 1". Ведь аудитория подобного противостояния куда шире, чем просто спортивная. Сразу после "Панорамы" - превью матча, открытие, а затем вся игра. Прокомментируют встречу Геннадий Соловей и Павел Баранов.
Финал и победа в Лиге чемпионов - это всегда большая футбольная история, которая вспоминается и спустя много лет. Кто-то из двух команд имеет шанс попасть в нее навсегда. Либо "Манчестер Сити", либо "Челси". Ждать действительно осталось недолго.
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