Финал Лиги чемпионов сегодня в прямом эфире на телеканале "Беларусь 1"

И напоследок футбольная суббота вместе с Белтелерадиокомпанией. Финал Лиги чемпионов пройдет сегодня на арене в Порту - на стадионе "Дракона". За звание чемпиона сыграют два британских клуба: "Манчестер Сити" (действующий победитель Премьер-лиги) и "Челси". Матч в прямом эфире покажет "Беларусь 1". Андрей Козлов продолжит.

Встреча между "Челси" и "Манчестер Сити" - кульминация сезона и прекрасная разминка перед долгожданным чемпионатом Европы. Напомню, ранее УЕФА перенес финальный матч из Стамбула, где есть проблемы с коронавирусом, в Порту. Власти Португалии подтвердили, что вместимость арены "Драгау" на финале Лиги чемпионов составит 33 % или 16 500 зрителей



Серхио Агуэро проведет последний матч в карьере за "Манчестер Сити"

Если говорить аллегориями, то “Манчестер Сити” в нынешней системе футбольных координат воспринимаюткак такого толстосума. Но на самом деле состав у “горожан” довольно сбалансированный, и многие игроки уже несколько лет проводят в системе клуба. Отдельно здесь стоит персона Агуэро, для которого финальный матч станет последним в карьере за "Ман Сити". А вот "Челси" в данном контексте - команда молодых бойцов и проверенных ветеранов. Сначала Лэмпард, а затем Тухель видоизменили команду, наблюдать очень интересно, Маунт, Вернер, Хаверц и другие.



В "Манчестер Сити", это для поклонников футбола постсоветского пространства, играет занятный персонаж - Александр Зинченко.



Рэп от Зинченко

На заре карьеры, выступая в "Уфе" на тот момент Виктора Гончаренко, он мог запросто зачитать рэп на телевидении.



На Российской премьер-лиге воспитанник донецкого "Шахтера" не остановился и, показав свой характер в ПСВ (это Нидерланды), получил шанс в "Манчестер Сити", где что ни позиция на поле, то звезда. А как вам история Пепа Гвардиолы, который выиграл с "Сити" все, что можно, и по несколько раз. А вот Лигу чемпионов пока никак.



Однажды мы снимали большой сюжет о том, как лондонский "Челси" играл в группе Лиги Европы на поле "Борисов-Арены" против БАТЭ. Тогда армия болельщиков "Челси" впечатлила: именно фанаты "синих" - одни из многочисленных в рамках официального фан-клуба в Беларуси. Наверняка, в нашей стране в этот вечер поддержка будет у лондонцев особенной.

Финал Лиги чемпионов по футболу покажет телеканал "Беларусь 1"