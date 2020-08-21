Финал Лиги Европы уже сегодня. Прямая трансляция в 22:00 на "Беларусь 5"

Кто возьмет трофей второго по значимости футбольного турнира Старого Света - Лиги Европы. Развязка уже сегодня. В немецком Кельне итальянский "Интер" проэкзаменует пятикратного победителя турнира - испанскую "Севилью". Для Лопетеги и Антонио Конте это первый финал еврокубков в тренерской карьере. "Интер" и "Севилья" встречались между собой только однажды - в 2008 году на товарищеском турнире. Та встреча завершилась вничью - 0:0. Травмированы Коршья у "Севильи" и Весино у "Интера". Стартовый свисток прозвучит в матче в 22:00. Прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5".



