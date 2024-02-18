Финал соревнований "Снежный снайпер" в Раубичах: масс-старты, смешанные эстафеты и церемония награждения

Сегодня узнаем лучших из лучших "Снежного снайпера". Второй соревновательный финальный день республиканского турнира среди детей и подростков на призы Президентского спортивного клуба стартует в эти минуты! Сначала наши юные биатлонисты определят сильнейших в масс-стартах в каждой из трех возрастных категорий, это целых шесть гонок. Прямо сейчас на дистанции мальчики 10-11 лет. А завершится праздник биатлона в Раубичах тремя смешанными эстафетами. Торжественная церемония награждения победителей и призеров начнется в 15 часов.