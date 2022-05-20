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Финал соревнований "Стремительный мяч" завершился в Бресте

В Бресте завершился финальный этап соревнований "Стремительный мяч". Пять дней юные гандболисты состязались за звание лучшей команды.

Для многих начинающих спортсменов игры стали возможностью усовершенствовать свои навыки и шансом проявить себя. Главная цель турнира - придать популярности гандболу и повысить мастерство детей в этом виде спорта. Каждый год в соревнованиях участвуют 16 команд из всех областей Беларуси. В этом сезоне на поле вышли 224 юноши и девушки. Впервые турнир проходил по круговой системе. Победили команды, набравшие максимальное количество баллов. Среди юношей лучшей стала соборная Минска. А у девушек первое место заняла команда из Могилева.

Даже самый интенсивный тренировочный процесс не сможет заменить борьбы, накала, чувства игры. Уже через некоторое время эти ребята действительно будут формировать наши сборные и представлять на международной арене нашу страну.
Василий Левчук, старший тренер команды Беларуси по гандболу
"Такие соревнования дают много чего: можно посмотреть свои ошибки. Увидеть, что надо исправлять, в чем подбавлять. Мы были заряжены на победу, эмоций было много!
Никита Шавель, участник соревнований "Стремительный мяч"

Победители и призеры "Стремительного мяча" получили специальные призы Президентского спортивного клуба, кубки, медали и дипломы.

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