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Финал соревнований "Стремительный мяч" завершился в Бресте
В Бресте завершился финальный этап соревнований "Стремительный мяч". Пять дней юные гандболисты состязались за звание лучшей команды.
Для многих начинающих спортсменов игры стали возможностью усовершенствовать свои навыки и шансом проявить себя. Главная цель турнира - придать популярности гандболу и повысить мастерство детей в этом виде спорта. Каждый год в соревнованиях участвуют 16 команд из всех областей Беларуси. В этом сезоне на поле вышли 224 юноши и девушки. Впервые турнир проходил по круговой системе. Победили команды, набравшие максимальное количество баллов. Среди юношей лучшей стала соборная Минска. А у девушек первое место заняла команда из Могилева.
Даже самый интенсивный тренировочный процесс не сможет заменить борьбы, накала, чувства игры. Уже через некоторое время эти ребята действительно будут формировать наши сборные и представлять на международной арене нашу страну.
"Такие соревнования дают много чего: можно посмотреть свои ошибки. Увидеть, что надо исправлять, в чем подбавлять. Мы были заряжены на победу, эмоций было много!
Победители и призеры "Стремительного мяча" получили специальные призы Президентского спортивного клуба, кубки, медали и дипломы.
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