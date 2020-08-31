Финал женского Кубка Беларуси по футболу в эфире "Беларусь 5"

На национальном стадионе "Динамо" несколько минут назад прозвучал стартовый свисток матча за Кубок Беларуси по футболу среди женских команд. Встречаются не так давно созданное "Динамо-БГУФК" и многолетний лидер белорусского футбола - команда "Минск". "Беларусь 5" ведет прямую трансляцию поединка.