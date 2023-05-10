Финалисты Кубка Беларуси по футболу определятся 10 мая

Финалисты Кубка Беларуси по футболу определятся сегодня. Ответные матчи одной второй финала турнира пройдут в двух городах страны.

В 18 часов прозвучит стартовый свисток в Жодино, где местный "Торпедо-БелАЗ" встретится со "Славией". Первый поединок остался за "автозаводцами" - 1:0. А в Борисове БАТЭ готовится к матчу против "Немана". Команды начнут борьбу за выход в решающий матч с чистого листа, ведь в Гродно разошлись миром - 1:1.