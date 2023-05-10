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Финалисты Кубка Беларуси по футболу определятся 10 мая
Финалисты Кубка Беларуси по футболу определятся сегодня. Ответные матчи одной второй финала турнира пройдут в двух городах страны.
В 18 часов прозвучит стартовый свисток в Жодино, где местный "Торпедо-БелАЗ" встретится со "Славией". Первый поединок остался за "автозаводцами" - 1:0. А в Борисове БАТЭ готовится к матчу против "Немана". Команды начнут борьбу за выход в решающий матч с чистого листа, ведь в Гродно разошлись миром - 1:1.
Начало в 20:30. Обе встречи в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5".
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