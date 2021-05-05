3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Финалисты Кубка Беларуси по футболу определятся сегодня в двух городах
В Молодечно "Ислочь" примет "Шахтер" после минимального поражения в Солигорске 0:1. "Волкам" нужно как минимум забивать в повторной встрече, начало в 17:30. А в 19:30 стартует противостояние в Жодино, где местный "Торпедо-БелАЗ" сразится с обладателем трофея - борисовским БАТЭ. У "автозаводцев" куда более сложная задача, ведь в первой игре они уступили 1:4. Обе встречи в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП