Финалисты Кубка Беларуси по футболу определятся сегодня в двух городах

В Молодечно "Ислочь" примет "Шахтер" после минимального поражения в Солигорске 0:1. "Волкам" нужно как минимум забивать в повторной встрече, начало в 17:30. А в 19:30 стартует противостояние в Жодино, где местный "Торпедо-БелАЗ" сразится с обладателем трофея - борисовским БАТЭ. У "автозаводцев" куда более сложная задача, ведь в первой игре они уступили 1:4. Обе встречи в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5".