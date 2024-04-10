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Финальная серия Кубка Президента по хоккею стартует 10 апреля в Жлобине
Развязка уже близко. Финальная серия Кубка Президента стартует при аншлаге в Жлобине. Двукратный обладатель трофея "Металлург" принимает сенсацию сезона "Брест".
Напомним, "зубры" выбили из гонки вторую и первую дружины Экстралиги - "Витебск" и солигорский "Шахтер" соответственно.
Получится ли у брестчан закрепить успех или подопечные Дмитрия Кравченко оформят золотой хет-трик Кубка Президента? Первая встреча серии начнется уже в 17:55. Прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5".
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