Финальная встреча Рождественского турнира по хоккею среди любителей на приз Президента. Как это было

Рождественский турнир по хоккею среди любителей на приз Президента Беларуси давно вышел за рамки просто спортивного соревнования: благотворительные акции, круглый стол с обсуждением стратегии развития хоккея с шайбой, переговоры о сотрудничестве и, конечно же, мастер-класс для юных спортсменов. Все это мы уже увидели в Минске. Сегодня же на повестке дня значились медальные поединки. В финале "Золотой шайбы" сошлись "Грифоны", представляющие Центральный район столицы, и "Сокол" из Горецкого района Могилевской области. В титульной встрече Рождественского турнира скрестили клюшки фавориты - команда Президента Беларуси - и российская дружина. Итоги матчей, главные акценты турнира и, конечно же, эмоции - у Станислава Липского.

20 матчей, 5 соревновательных дней, 12 команд, более двухсот хоккеистов - среди дебютантов сборные ИИХФ и Балтии. Рождественский турнир любителей продолжает расширять границы: в Рождество традиционно болельщиков ожидала праздничная программа, еще больший океан эмоций и, разумеется, медальные разборки!

Первый Рождественский турнир прошел 15 лет назад, тогда мне было 14 лет, с тех пор я не пропускаю матчи соревнований - либо работаю на турнире, либо попросту прихожу на поединки, однако не перестаю ловить себя на мысли, что Рождественский турнир - это праздник и спорта, и Рождества.

Чемпион мира по хоккею из России Андрей Николишин турнир в Минске считает чем-то волшебным. Где еще в мире в течение 5 дней юные хоккеисты один лед могут разделить с легендами этой игры. Я об участниках "Золотой шайбы" - их финал завершился аккурат перед главной игрой Рождественского турнира.

В нынешнем розыгрыше "Золотой шайбы" была подоплека. Главные фавориты "Грифоны" год назад не сумели завоевать кубок, поэтому к турниру готовились основательно. На одном дыхании прошли всю дистанцию, правда, в финале так и не встретились с обидчиками. "Сокол" из Горок ощутил всю мощь бросков минчан 10:3.

Как признался Дмитрий Басков, за эти несколько дней его хоккеисты заметно повзрослели, возмужали, глядя на звездных игроков из Рождественского турнира. Нет сомнений, что это касается и команды "Атлант" из Кобринского района Брестской области: она заняла третье место, обыграв в матче за бронзовые награды сверстников из "Принеманских ястребов".

По завершении финального матча победители и призеры турнира получили награды, кубки и подарки. Николай Лукашенко был признан лучшим бомбардиром "Золотой шайбы" - 10 голов + 9 ассистов, он же вошел и в символическую сборную. Ближайший преследователь в списке бомбардиров Иван Кузьмицкий из "Атланта" отстал на пять баллов.

Чуть ранее на главной площадке "Чижовка-Арены" в битве за третье место шестикратные бронзовые и дважды серебряные призеры Рождественского турнира финны встречались с командой ОАЭ.

Поединок получился сверхупорным, лишь на сорок восьмой минуте северяне впервые вышли вперед 3:2, капитан Макиахо забросил, следом Нинимяки отличился.

Сергей Заделенов, который нынче работает в ОАЭ, помогая развивать хоккей в этой стране, сократил отставание в счете. Южане взяли тайм-аут, сняли вратаря, но переломить ход встречи не получилось - 6:3 сегодня финны сильней.

Среди тех, кто поддерживал сегодня финнов, был Артем Лавшик. Юный болельщик впервые на хоккее, более того, ему посчастливилось выйти на лед сразу после финальной сирены поединка за бронзу. Событие и для малыша, и для его мамы Елены - очень эмоциональное: вот так влюбляются в хоккей.

"Чижовка-Арена" тем временем принимала гостей финальной встречи. Традиционная музыкальная программа рядом со спорткомплексом и непосредственно в нем еще больше подогревала интерес к финальному поединку между командой Президента Беларуси и дружиной из России.

Хозяева турнира в 12-й раз встретились с россиянами в финале. Из дюжины матчей белорусы выиграли 9, значилась фаворитом команда Президента и сегодня, и уже на старте встречи этот статус хозяева стали подтверждать.

Под холодный душ попали наши соперники на первой минуте: сначала Ярослав Чуприс отличился, а спустя 19 секунд с передачи Главы государства Корсо забросил.

На 14-й минуте перевес белорусов стал трехкратным: Александр Лукашенко бросал - голкипер клюшкой отразил удар, но на добивании Андрей Асташевич был безукоризнен. 3:0 итог трети матча.

Алексей Крутиков во втором периоде сделал цифры 4:0 в пользу белорусов; показалось, что борьбы в матче не получится, но дубль Сергея Арикаева интригу вернул. Однако, взвинтив темп, хозяева вновь перевес сделали внушительным: Слыш, Кольцов и Александр Лукашенко отличились - Лучинкин сделал счет 3:7.

Третий период выиграли россияне 2:1, на точный бросок Андрея Асташевича дублем ответил Павел Бойченко, на большее оппонентам белорусов сегодня ни времени, ни сил не хватило 8:5!