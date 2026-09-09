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Финальный этап Кубка Павла Леднева по современному пятиборью стартует в Минске

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Заключительный старт соревновательного сезона: сборная Беларуси по современному пятиборью уже 9 сентября начинает борьбу за пьедестал почета финального этапа Кубка Павла Леднева.

На состязаниях в Минске собрались лидеры четырех национальных команд. Конкуренцию белорусским спортсменам составят атлеты России, Казахстана и Турции.

30 пятиборцев были отобраны согласно рейтингу предыдущих этапов турнира, еще 6 получили индивидуальные приглашения от организаторов.

Анастасия Орел, двукратная чемпионка мира по современному пятиборью:

"У нас недавно закончился чемпионат мира, и в прошедшую субботу прошел Кубок Содружества. Приедет российская команда, турецкая команда, Казахстан. Конечно же, хочется попасть на пьедестал".

двукратная чемпионка мира по современному пятиборью

На втором этапе Кубка Павла Леднева, который также прошел в Минске, весь женский пьедестал почета остался за белорусками. У мужчин бронзовую награду завоевал белорус Максим Марук.

Разделы:

Спорт

Теги:

современное пятиборьеМинск
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