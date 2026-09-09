Финальный этап Кубка Павла Леднева по современному пятиборью стартует в Минске

Заключительный старт соревновательного сезона: сборная Беларуси по современному пятиборью уже 9 сентября начинает борьбу за пьедестал почета финального этапа Кубка Павла Леднева.

На состязаниях в Минске собрались лидеры четырех национальных команд. Конкуренцию белорусским спортсменам составят атлеты России, Казахстана и Турции.

30 пятиборцев были отобраны согласно рейтингу предыдущих этапов турнира, еще 6 получили индивидуальные приглашения от организаторов.

Анастасия Орел, двукратная чемпионка мира по современному пятиборью:

"У нас недавно закончился чемпионат мира, и в прошедшую субботу прошел Кубок Содружества. Приедет российская команда, турецкая команда, Казахстан. Конечно же, хочется попасть на пьедестал".

На втором этапе Кубка Павла Леднева, который также прошел в Минске, весь женский пьедестал почета остался за белорусками. У мужчин бронзовую награду завоевал белорус Максим Марук.