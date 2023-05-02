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Финальные соревнования по шахматам "Белая ладья" стартовали в Минске
Борьба не только за титул победителя "Белой ладьи", но и за возможность представлять страну на Открытых всероссийских соревнованиях: Минск в эти дни принимает финальный этап республиканского турнира по шахматам. В числе организаторов традиционно Президентский спортивный клуб. Пройдя предварительный региональный и областной отборы, сегодня 14 команд со всей Беларуси собрались в Минске, чтобы дать старт первому туру. Участники соревнований - учащиеся до 14 лет, а проходит турнир по швейцарской системе, без выбывания, где начиная со второго тура, ребята встречаются только с теми, кто равен им по сумме набранных очков.
Республиканский этап соревнований продлится до 5 мая, по его итогам лучшая команда Беларуси отправится на Открытые всероссийские соревнования, которые пройду в Сочи с 1 июня.
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