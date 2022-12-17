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Финальный этап Кубка Беларуси по баскетболу среди женщин стартует в Минске
Сегодня в Минске стартует решающий этап 26-го розыгрыша Кубка Беларуси по баскетболу среди женских команд. В течение двух дней кубковые встречи пройдут на площадке спорткомплекса РГУОР по улице Филимонова, вход на трибуны свободный, пишет БелТА.
В первом полуфинальном матче обладательницы бронзы предыдущего кубкового турнира баскетболистки гродненской "Олимпии" встретятся с "Гомельскими рысями" (начало игры в 15:00). Второй полуфинал станет повторением финала-2021: действующий владелец трофея "Горизонт", представляющий Минскую область, будет соперничать с баскетболистками "Минска" (17:45).
Победители сегодняшних встреч завтра сыграют в решающем матче за Кубок страны, а проигравшие поспорят за бронзовые награды.
Фото:pixabay.com
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