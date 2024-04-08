Финальный этап республиканского турнира по гандболу "Стремительный мяч"

В чьих руках окажется "Стремительный мяч" на этот раз?! Финальный этап Республиканских соревнований по гандболу среди юношей и девушек не старше 15 лет стартовал в столице. Предстоящие игры - это возможность улучшить свои спортивные навыки и шанс проявить себя. В нынешнем сезоне изменилась система проведения турнира. Ранее за главный приз боролись только сборные команды областей и города Минск. Сейчас подать заявку на участие в состязаниях могла дружина любой детско-юношеской спортивной школы Беларуси. Поэтому количество гандболистов увеличилось в разы - почти 400 ребят и 200 девушек.