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Финалы на "Минск-Арене". Прыжки на батуте
А сейчас перемещаемся на "Минск-Арену". Эта площадка уже стала удачной для белорусов. Здесь за четыре соревновательных дня завоевано 12 медалей. Сегодня спорткомплекс принимает батутистов.
На связи со студией Кристина Камыш (прямое включение).
В эти минуты на "Минск-Арене" идут соревнования по синхронным прыжкам у женщин. Беларусь представляет дуэт Анны Гончаровой и Марии Махаринской.
Напомню, Анна уже стала бронзовым призером II Европейских игр. Надеемся, что сегодня ей удастся, как минимум, повторить вчерашнее достижение. Наши девушки уже показали свою программу. У них был второй стартовый номер. Всего же за комплект наград борются 8 стран.
Несколько часов назад состоялась квалификация в индивидуальных прыжках у мужчин. За Беларусь выступали Владислав Гончаров и Олег Рябцев. В итоге в финальном раунде, где комплект наград разыграют всего 6 спортсменов, свою программу продемонстрирует олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро Владислав Гончаров. Он стал первым в квалификации. Олег Рябцев был четвертым. Но в решающем раунде по правилам может выступать только один представитель от страны. Финал начнется в 8 вечера.
У нас в студии присутствует финалист турнира в мужских одиночных прыжках Диогу Ганчинью из Португалии.
Параллельно на "Минск-Арене" будет разыгран комплект наград в соревновании по спортивной аэробике. Начало в 19:30. Сегодня на паркет выйдут группы, всего 8 команд. Беларусь замыкает программу.
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