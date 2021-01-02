"Финикс" сильнее "Денвера"

В первый день 2021 годав рамках регулярного чемпионата НБА состоялись десять матчей. "Финикс"был сильнее неудачно стартовавшего "Денвера" (106:103) и стал лидеромрегулярного чемпионата. 21 очко Диллона Брукса помогли "Мемфису" навыезде одолеть "Шарлотт Хорнетс" -108:93. Ожидается, что в январе стартует исильнейшая хоккейная лига НХЛ.