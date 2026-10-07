Финская сборная по футболу в официальном аккаунте не разместила символику Беларуси после поражения

Не умеют проигрывать достойно, в том числе и в спорте. Сборная Финляндии по футболу после поражения в матче Лиги наций от белорусской сборной в публикации с итогами игры не разместила государственную символику Беларуси.

Неравнодушные болельщики "белых крыльев" в комментариях сразу же высказали свое возмущение на этот счет и поддержали главную команду страны.

Сборная Беларуси по футболу, в отличие от многих других видов спорта, из-за политики из международной повестки не исключалась. Мужская и женская нацкоманды всех возрастов продолжали участвовать с флагом и гимном во всех турнирах УЕФА и ФИФА. Единственным ограничением для футболистов стал запрет на проведение домашних матчей на территории Беларуси.